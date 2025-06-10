Сын Круга сделал предложение девушке, которую нашел на «Давай поженимся!»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Сын Михаила Круга сделал предложение участнице шоу «Давай поженимся!»

Сын Михаила Круга сделал предложение девушке

Фото: Instagram*/alexanderkkrug

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Он принял участие в шоу после того, как отчаялся найти вторую половинку.

Сын легенды отечественного шансона Михаила Круга Александр улетел в романтическое путешествие со своей невестой Ульяной. Влюбленные познакомились благодаря программе «Давай поженимся».

Александр и Ульяна отправились в Таиланд. У Круга были грандиозные планы на это путешествие: пока его девушка восхищалась пейзажами, он встал на одно колено и достал коробочку с кольцом.

Возлюбленная Александра ответила согласием.

«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — написал Круг в социальных сетях.

Что касается свадьбы, то, конечно, ни время, ни место пока не известны. Ранее Александр говорил, что мечтает о красивом торжестве.

Для пользователей Сети Ульяна — не таинственная незнакомка, а та самая девушка, с которой Круг познакомился в студии программы «Давай поженимся» на федеральном канале. Александр принял участие в шоу после того, как отчаялся найти вторую половинку в повседневной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Михаила Круга мечтает записать дуэт с SHAMAN.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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