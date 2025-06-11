Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 17 0

Актриса Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с певцом Ваней Дмитриенко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Она была номинирована в категории «Лучшая актриса сериала».

Актриса Анна Пересильд пришла на церемонию награждения национальной телевизионной премии ТЭФИ с певцом Ваней Дмитриенко. Знаменитостей не первый раз видят вместе. Об это сообщает Starhit.ru.

Дочь кинематографистов боролась с мамой в одной номинации — «Лучшая актриса сериала». Правда, Юлия за роль в сериале «Последний богатырь. Наследие», а дочь за «Слово пацана. Кровь на асфальте». К слову, старшая Пересильд на церемонию не пришла. Увы, но заветную статуэтку не получила ни одна из актрис. Победа досталась Анне Банщиковой за роль в сериале «Ищейка».

«Это что-то невероятное! Плюс я еще номинирована. Где-то должно выстрелить. Кстати, мы с мамой в одной номинации! Но она сегодня не пришла», — поделилась эмоциями актриса.

Ваня не только сопровождал Аню Пересильд, но еще и выступил на сцене.

В мае актеров застали целующимися около одного из ресторанов Москвы. Ранее Пересильд встречалась с актером Ярославом Могильниковым. В декабре 2024 года пара рассталась. Но в январе 2025-го фанаты заподозрили их в воссоединении. Насчет Вани Дмитриенко юная актриса лишь сказала, что он нравится ей как человек и ничего романтического их не связывает. Также Аня намекнула на то, что ее сердце занято, но имя избранника предпочла не раскрывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благотворительная акция Пятого канала «День добрых дел» и кулинарная программа «Фирменный рецепт с Емельяненко» удостоены наград престижной телевизионной премии ТЭФИ-2025.

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