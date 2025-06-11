Путь домой: освобожденные из украинского плена бойцы доставлены в Москву
Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ доставлены в Москву
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вернувшиеся в Россию военнослужащие провели в ужасных условиях больше полугода.
А сейчас кадры долгожданного возвращения домой. В Москве приземлился самолет с нашими военными, освобожденными из украинского плена. Большинство из них провели в ужасных условиях более полугода. Бойцы вернулись на Родину в рамках второго этапа обмена пленными между Россией и Украиной.
В Москве вернувшихся военнослужащих ждет лечение и реабилитация. Этот обмен пленными прошел на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле второго июня. Тогда Москва и Киев приняли решение о возвращении раненых, тяжелобольных и молодых бойцов до 25-ти лет.
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