Законом не запрещено: экстрасенсов стало больше, чем врачей и ученых вместе взятых

Госдума рассматривает инициативу о полном запрете рекламы эзотерики. Авторы предлагают остановить продвижение услуг гадалок целителей и прочих биоэнергетиков, чтобы защитить здоровье и кошельки граждан. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова выяснила, насколько обоснованы опасения депутатов.

Они готовы исцелять отварами и древними камнями и даже лечить картами таро.

Ясновидящая из Сыктывкара хотела привлечь клиентов по старому методу — дала объявление в газете. Обещала научить владеть денежной магией и избавить от алкоголизма. Правда, явно рекламной статьей заинтересовалась антимонопольная служба.

«Установлено, что в рекламах шла речь об услугах ясновидящей, эзотерических услугах, а также об избавлении от алкоголизма. При этом рекламируемые услуги не являются медицинскими», — рассказала Анастасия Сукгоева, главный специалист-эксперт отдела рекламы УФАС РФ.

Газету оштрафовали за нарушение закона о рекламе. Эта статья, по мнению ФАС, несет вред здоровью. А сколько еще фактов такого агрессивного маркетинга осталось не замечено? Но это пока закон в силу не вступил. В Госдуме сейчас рассматривают документ, согласно которому контроль за рекламой эзотерических услуг будет ужесточен.

«Запретили не только рекламу, но и запретили пропаганду этих услуг, то есть это первый шаг, мы не хотим никого сажать в тюрьму, мы не хотим никого лишать рабочих мест — пожалуйста, идите работать, где вы и работали — нянечками, продавцами, маркетологами», — рассказал Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Есть даже список из четырех десятков эзотерических специальностей. Вот лишь некоторые из них — нейрокодировщик, практик осознанных сновидений, рейки-мастер, специалист по васту, хилер, ченнелер, эзотерический коуч, энергосессиолог. Чем все они занимаются, без словаря не разберешься.

«Гадалок, ясновидящих, экстрасенсов стало больше, чем врачей и ученых вместе взятых. Они не имеют никаких лицензий, не заключают никакие договора, как правило, деньги они берут наличными, и никакой ответственности за это не несут», — заявил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

Тарологи и маги вмешиваются буквально во все: отношения в семье, режим питания, финансовые трудности. А иногда и вовсе переходят все грани разумного. Маленькую дочь Евгении, например, псевдоцелители обещали излечить от рака.

«Здесь стояла люлечка с моей дочкой, и она делала такие вот пасы руками. В очередной сеанс она попросила заплатить за сеанс 100 тысяч рублей, которые уже неоткуда было брать», — рассказала Евгения Спасская.

Время на бесполезное лечение хоть и было упущено, но не фатально. Когда за дело взялись врачи, ребенка спасли. Но это скорее исключение из правил.

«Посмотреть, например, в соцсети, очень много каналов, которые продвигают мысли, например, если говорить об онкологии, что это вовсе не то заболевание, за которое его выдает медицина, а на самом деле нечто другое. Есть люди, которые в это верят, им даже в голову не придет пойти к врачу», — отметил Денис Романов, врач-онколог, кандидат медицинских наук.

Пугает и статистка: в 2024-м псевдоцелители получили от доверчивых граждан сотни миллиардов. Эзотерика — это не наука, а практика. Юридическая основа отсутствует.

Запретить делать расклады или помогать создавать дома благоприятную атмосферу законодательно пока невозможно. Но, чувствуя усиливающийся контроль за сферой, гадалки перебрались на теневой рынок услуг и всевозможные форумы.

Берем, к примеру, сайты, где каждый может опубликовать любое объявление с услугами. Вот — гадалки, здесь их больше сотни. И, по словам юристов, вся информация, в подобных публикациях, рекламой-то и не является.

Грань между простым информированием об услугах и рекламе — слишком тонкая. И перейти ее, как показывает практика, может всего одно объявление в газете.