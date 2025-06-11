Мэр Лос-Анджелеса ввела в городе комендантский час

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Спецподразделения пытаются контролировать уличные беспорядки в городе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Николай Мастеров; 5-tv.ru

Мэр Лос-Анджелеса была вынуждена ввести комендантский час. На ключевые трассы вышли едва ли не все спецподразделения: от конной полиции до сотен автомобилей с мигалками. С воздуха центр Лос-Анджелеса прикрывают вертолеты. Все ключевые правительственные здания под двойной вооруженной охраной. В самом центре разграбленной столицы американской киноиндустрии работает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Центр Лос-Анджелеса в осаде, протестующие не покидают улицы города пятые сутки. Полиция объявила комендантский час. Начались новые задержания и применение спецсредств.

Протестующие вышли на массовый марш. Движение заблокировано. Такое ощущение, что город буквально под их контролем, и они не собираются расходиться.

Полицейские держат в плотном кольце все подступы к хайвэю, который несколько дней находился заблокированным протестующими.

В городе наступил комендантский час. Протестующие сначала не хотели покидать улицы, но после того, как силовики начали сжимать кольцо и применять спецсредства, разбежались в разные стороны.

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Мэр Лос-Анджелеса ввела в городе комендантский час

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