Сотни украинок устроили митинг во время обмена пленными

Митинг украинских женщин прошел у белорусской границы во время обмена пленных. С портретами в руках, они высматривали своих в проезжающих автобусах. Однако далеко не все смогли вновь увидеть своих мужей, отцов и сыновей. Многие из них погибли в Курской области. Именно там ВСУ понесли самые страшные потери. Их родственники просят вернуть хотя бы тела солдат.

Обмен пленными состоялся по результатам достигнутых в Стамбуле договоренностей. Вместе с тем, еще шестого июня Россия начала процесс передачи тел погибших военнослужащих. На границу в Брянской области прибыли рефрижераторы с останками более 1200 солдат ВСУ. Но украинская сторона решила не спешить их принимать.