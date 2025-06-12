ВС РФ освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Как сообщает Минобороны, российские военные также поразили склады боеприпасов, цеха по производству дронов, места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений противника в 152-х районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.