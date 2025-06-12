Стало известно о гибели всех 242 пассажиров Boeing 787 Dreamliner

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 75 0

Крушение лайнера произошло всего через несколько секунд после взлета. Самолет упал на крышу здания общежития медицинского колледжа.

Стало известно о гибели всех 242 пассажиров Boeing 787 Dreamliner

Фото: Reuters/CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORC

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Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщил представитель индийской полиции агентству The Associated Press.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», — сказал он.

Полицейский добавил, что некоторые местные жители также могли погибнуть, так как самолет упал в жилом районе с офисами.

Лайнер разбился вблизи аэропорта города Ахмедабад. Самолет выполнял рейс из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.

Крушение произошло всего через несколько секунд после взлета. Известно, что самолет упал на крышу общежития медицинского колледжа. По предварительным данным Генконсульства РФ в Мумбаи, россиян на борту не было.

Местные СМИ сообщают о возможной гибели 20 студентов общежития, которые находились в момент катастрофы в здании общежития.

Очевидцы рассказали, что прогремел мощный взрыв, а затем над местом падения поднялся столб черного дыма. На кадрах с места происшествия был виден густой шлейф дыма и обугленные фрагменты самолета.

Boeing 787 Dreamliner — один из наиболее надежных и технологических самолетов. Причины катастрофы неизвестны. Версий множество — от технической неисправности до человеческого фактора, предстоит изучить записи авиарегистратора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета.

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