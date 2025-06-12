Актер из «Лица со шрамом» Харрис Юлин умер от сердечного приступа

Актер Харрис Юлин скончался в возрасте 87 лет от остановки сердца. Об этом сообщил журнал People.

«Харрис Юлин, ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке во вторник, 10 июня. Ему было 87 лет», — сказано в публикации.

Представитель актера сообщил, что панихида состоится позднее. Семья актера выразила уважение к его профессиональному пути.

«Юлин был частью авангарда поколения, которое страстно заботилось об актерском мастерстве. Эта глубокая, пожизненная преданность привела к необычайным, резонансным выступлениям, которые стали подарком зрителям, актерам, с которыми он работал, и самому актерскому искусству», — сказали близкие Юлина.

Харрис Юлин — актер театра, кино, а также театральный режиссер. Он родился и вырос в Южной Калифорнии, образование получил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Актерская карьера Юлина началась в 1963 году в Тель-Авиве. Он основал Лос-Анджелесский классический театр, а также играл на сцене театров Буффало, Йеля и Вашингтона. В 1970 году дебютировал как театральный режиссер и впервые снялся в кино. Это была главная роль в фильме «Конец дороги».

Юлин сыграл более ста ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные его работы — «Лицо со шрамом», коррумпированный полицейский Мел Бернштейн, «Охотники за привидениями», «Тренировочный день» и «Мистер Бин».

В 1996 году за роль в сериале «Фрейзер» был номинирован на «Эмми», а в 2019 на награду Гильдии киноактеров США.

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