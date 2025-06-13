Уникальный ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ЗРК «Тор-М2» срывает атаки боевиков ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.
Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» развернули эффективную систему противовоздушной обороны, надежно прикрывающую наши подразделения от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Этот высокотехнологичный комплекс доказал свою способность работать эффективно в любых погодных условиях, обеспечивая защиту неба как днем, так и ночью. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Благодаря совершенным радиолокационным системам комплекс успешно перехватывает самые сложные цели — от скоростных крылатых ракет до малозаметных дронов. Особое внимание уделяется борьбе с управляемыми ракетами и БПЛА, представляющими наибольшую опасность для войск.
Высокая мобильность комплексов «Тор-М2» и их способность за считанные минуты развернуться в боевое положение позволяют эффективно прикрывать мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, оперативно реагируя на изменения обстановки. Это обеспечивает надежную защиту наших войск от любых воздушных атак.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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