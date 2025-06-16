«Решение состариться вместе»: когда состоится свадьба певицы Дуа Липы

Женихом исполнительницы является британский актер Каллум Тернер.

Американская певица Дуа Липа впервые подтвердила помолвку с британским актером Каллумом Тернером. Предложение руки и сердца артистка получила в декабре прошлого года. Однако о свадьбе пара пока не задумывалась. Об этом Дуа Липа сообщила в интервью журналу Vogue.

«Да, мы помолвлены. Это очень захватывающе. Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство», — поделилась эмоциями исполнительница.

Певица рассказала, что ее возлюбленный подошел к выбору кольца для помолвки осознанно. Он сделал его на заказ, а до этого посоветовался с сестрой и лучшими друзьями Дуа Липы.

По словам исполнительницы, они с избранником пока не торопятся жениться, а просто наслаждаются новым этапом. Дуа Липа сейчас много времени проводит в туре Radical Optimism в поддержку одноименного альбома, который завершится только 15 октября. А Тернер занят на съемках новых проектов. Поэтому в ближайшее время поклонникам пары торжества ждать не стоит.

Впервые информация об отношениях Тернера и Липы появилась в январе прошлого года. До этого певица долгое время встречалась с манекенщиком Анваром Хадид, который является братом моделей Джиджи и Беллы.

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