Бойцы ВС РФ отработали штурм окопов на полигоне в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 123 0

Опубликовано видео, как бойцы ВС РФ отработали штурм окопов на полигоне в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Условия максимально приближены к боевым.

Штурмовики 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Юг» ВС РФ прошли подготовку на полигоне в ЛНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для обучения бойцов подготовлены «здания», окопы и блиндажи, которые повторяют позиции противника.

«Главная задача — ознакомить личный состав. Как подойти, тактика на месте…» — рассказывает старший разведчик бригады с позывным «Беркут».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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