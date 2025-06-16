Условия максимально приближены к боевым.

Штурмовики 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Юг» ВС РФ прошли подготовку на полигоне в ЛНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для обучения бойцов подготовлены «здания», окопы и блиндажи, которые повторяют позиции противника.

«Главная задача — ознакомить личный состав. Как подойти, тактика на месте…» — рассказывает старший разведчик бригады с позывным «Беркут».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.