Взяли крепость: появились подробности освобождения Ульяновки

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Российская армия обнаружила брошенную технику НАТО в поселке Ульяновка в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские бойцы сорвали планы ВСУ по продолжительной обороне в одном из поселков ДНР.

Военная хитрость помогла российским штурмовикам прорвать оборону ВСУ и освободить Ульяновку в ДНР. Противник превратил населенный пункт в хорошо защищенную крепость. Огневые точки замаскировали в ближайших лесах. А в качестве укрепрайона использовали местную ферму.

Наши бойцы окружили село в пасмурный день, когда боевики не могли использовать беспилотники. А затем атаковали врага сразу с нескольких направлений.

«После того, как мы заехали в деревню, начали работать в двоечках, также начали зачищать дома. Враг бежит, отступая в свои тыловые рубежи, бросая технику, те же самые дроны», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Химик».

После зачистки наши подразделения нашли натовскую технику, склады с боеприпасами, экипировку, продовольствие и лекарства. Все это боевики подготовили для продолжительной обороны.

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