Грозит пожизненное: агент СБУ намеревался устроить теракт в Херсонской области

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Задержан подозреваемый в подготовке взрыва в одном из новых регионов РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Работающий на украинские спецслужбы мужчина готовил покушение на чиновника.

В Херсонской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против местного чиновника.

Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник достал из схрона самодельное взрывное устройство и уже готов был закрепить его под автомобилем потенциальной жертвы.

Все это время за ним следили оперативники. Агента СБУ схватили, изъяли у него взрывчатку, электродетонатор и программируемый блок управления. Ему грозит пожизненный тюремный срок.

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