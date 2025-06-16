Грозит пожизненное: агент СБУ намеревался устроить теракт в Херсонской области
Задержан подозреваемый в подготовке взрыва в одном из новых регионов РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Работающий на украинские спецслужбы мужчина готовил покушение на чиновника.
В Херсонской области задержан подозреваемый в подготовке теракта против местного чиновника.
Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник достал из схрона самодельное взрывное устройство и уже готов был закрепить его под автомобилем потенциальной жертвы.
Все это время за ним следили оперативники. Агента СБУ схватили, изъяли у него взрывчатку, электродетонатор и программируемый блок управления. Ему грозит пожизненный тюремный срок.
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