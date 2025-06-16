Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 45 0

В «черный список» страны попала еще одна знаменитость из РФ.

Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

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Российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом в соцсети Х (прежнее название Twitter) объявила глава МИД страны Байба Браже.

«Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок», — сказано в сообщении главы латвийского ведомства.

Что стало причиной такого шага — Браже не уточнила.

До этого власти Литвы запретили въезд в страну народному артисту РФ Филиппу Киркорову. В качестве причины власти страны заявили, что решение было принято в связис политической позицией певца, что, по их мнению, является «угрозой национальной безопасности» государства.

Киркоров не смог смириться с ситуацией и подал апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако там жалобу отклонили.

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