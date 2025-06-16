Терминал «Белый Раст» в Подмосковье принял миллионный контейнер из КНР

Объем торговли между Китаем и Россией достиг 244 миллиардов долларов.

Подмосковный терминал «Белый Раст» принял сегодня миллионный контейнер из Китая. Юбилейный груз — это результат десятилетнего партнерства между нашими странами. С каждым годом объемы поставок растут. В прошлом зафиксировали рекордную цифру — свыше 175 миллионов тонн железнодорожных грузоперевозок. А по итогам пяти месяцев текущего года уже перевезено 76 миллионов тонн.

«Транспортно-логистические центры, такие как „Белый Раст“, являются ключевыми звеньями этой новой логистической реальности. На них возлагается задача не только наращивания мощностей, но и совершенствования технологий отработки грузов», — рассказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило.

«Объем торговли между Китаем и Россией достиг 244 миллиардов долларов, Китай уже 15 лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России», — отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Белый Раст» — это крупнейший терминально-логистический центр «Нового шелкового пути» для быстрых и удобных транзитных маршрутов по Евразии. Его площадь — 179 гектаров. Уже запланировано строительство новых терминалов.