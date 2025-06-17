Штурмовики ВС РФ взяли укрепленный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 189 0

Опубликовано видео, как штурмовики ВС РФ взяли укрепленный опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие подразделения работают на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле.

Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Опорник» представлял собой сложную систему блиндажей и огневых позиций, он был прекрасно замаскирован и укреплен. Были задействованы штурмовые группы на мотоциклах.

В ходе стрелкового боя ВС РФ одержали победу. Кроме того, был взят в плен один украинский боевик, а также обнаружены боеприпасы и оружие иностранного производства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 июн
Бойцы группировки «Запад» ведут охоту на вражеские танки
16 июн
Раскрыты детали освобождения села Комар в ДНР
16 июн
Все подходы заминированы! Лучшее видео из зоны СВО
16 июн
Бойцы ВС РФ отработали штурм окопов на полигоне в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
15 июн
Шестеро подростков пострадали в результате атаки дрона ВСУ в ДНР
15 июн
Километр за километром: как ВС РФ создают буферную зону в Сумской области
15 июн
Обмен пленными и телами погибших: как выполняются договоренности второго этапа переговоров России и Украины
15 июн
ВС РФ вступили на территорию Днепропетровской области в зоне СВО
15 июн
Уже второй поток: как прошла встреча президента с участниками программы «Время героев»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.51
-0.49 90.94
0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
В Европе хотят избавиться от Урсулы фон дер Ляйен
15:33
Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
15:18
«Наигралась»: Инстасамка начала сводить татуировки
15:02
Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького
14:53
В РФ стартовал благотворительный проект «Рыцари детства»
14:44
Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации

Сейчас читают

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS — кадры с места происшествия
День летнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать 21 июня
Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025