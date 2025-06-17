Штурмовики ВС РФ взяли укрепленный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие подразделения работают на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле.

Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Опорник» представлял собой сложную систему блиндажей и огневых позиций, он был прекрасно замаскирован и укреплен. Были задействованы штурмовые группы на мотоциклах.

В ходе стрелкового боя ВС РФ одержали победу. Кроме того, был взят в плен один украинский боевик, а также обнаружены боеприпасы и оружие иностранного производства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.