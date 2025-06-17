День летнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать 21 июня

Китайский астролог Маргарита Богатова рассказала 5-tv.ru, что обязательно нужно делать в дни летнего солнцестояния. В 2025-мэто астрономическое явление произойдет 21 июня. По словам специалиста, в этот день на Северном полушарии солнце не садится, а на Южном — не восходит.

«Наше летнее солнцестояние для Южного полушария — день зимнего солнцестояния. В Москве и Московской области, к примеру, световой день продлится аж 16 часов 54 минуты и 25 секунд», — сказала астролог.

Наши предки верили, что этот период несет в себе особую энергию. Поэтому совершали разные обряды и ритуалы.

Кроме того, самые древние цивилизации были убеждены в уникальности этого природного явления. Исследователи считают, что самые старые постройки человечества связаны с положением Солнца в небе и в точности ориентированы по световым показателям солнцестояний и равноденствий.

«С точки зрения китайской астрологии, к примеру, дни солнцестояний являются своего рода „программирующими“ — в них можно составлять планы на ближайшие полгода. В этом случае можно рассчитывать на то, что они обязательно сбудутся», — уточнила специалист.

Маргарита Богатова добавила, что в такие дни нужно не только планировать планы на полгода вперед, но и «чистить» себя. Дни летнего солнцестояния очень хороши для вознесения молитв и духовной практики.

«Особенно хорошо, если вам удастся минут 20 посидеть и подумать о том, чего вы больше всего хотите в живописном уединенном месте за городом», — сказала астролог.

Лучшим периодом для такого «таинства» эксперт считает время сразу вскоре после пиковой фазы солнцестояния в 5:42 по Москве — промежуток между 07:00 и 09:00 утра 21 июня.

Астролог посоветовала вложить в этот процесс как можно больше эмоций. Поэтому лучше всего подумать о чем-то радостном, например, о том, как вы будете счастливы, достигнув поставленной цели.

«Однако, если вы не про медитации, то провести солнцестояние на природе с семьей или друзьями будет отличным выбором», — добавила Маргарита Богатова.

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