ВСУ продолжают нести потери на поле боя.

Редкую цель удалось поразить нашим военным в районе населенного пункта Белая Гора в ДНР. Операторы FPV- дронов обнаружили там реактивную систему RAK-SA-12 хорватского производства. И незамедлительно ее уничтожили.

А это кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на южно-донецком направлении. Наши разведчики несколько дней наблюдали за передвижениями врага. И когда стало ясно, что боевики замаскировали склад среди деревьев, передали координаты операторам дронов. Кадры детонации подтвердили точность удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.