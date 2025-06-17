По меньшей мере 10 человек пострадали при обстреле Донецка боевиками ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 61 0

Националисты нанесли удар из РСЗО HIMARS.

ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 10 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ ПРИ ОБСТРЕЛЕ ДОНЕЦКА СО СТОРОНЫ ВСУ

Фото: © РИА Новости

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При обстреле Ленинского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости.

Представитель СК РФ также рассказал агентству, что обстрел был совершен из РСЗО HIMARS производства США.

«Пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала десять человек, раненых», — сказал он.

Мэр рассказал, что четыре человека получили легкие ранение, у остальных — травмы разной степени тяжести. Кулемзин также отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Мэр Донецка подчеркнул, что следователи фиксируют факты очередного преступления ВСУ против мирного населения.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский отмечал, что удар пришелся на жилой дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Ульяновку в ДНР. ВСУ несут серьезные потери — как в живой силе, так и в военной технике.

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