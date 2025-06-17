В Европе хотят избавиться от Урсулы фон дер Ляйен

Высокопоставленные чиновники Евросоюза намерены избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

Румынский лидер оппозиции Джордже Симион сообщил о начале сбора подписей для вынесения ей вотума недоверия. Он призвал всех объединиться в этой борьбе. Чтобы инициатива прошла на голосование, ее должны поддержать более 70 евродепутатов.

Ранее Симион обвинил Урсулу во вмешательстве в румынские выборы. По его словам, он потерпел поражение в президентской гонке из-за того, что Еврокомиссия весь год способствовала победе своего кандидата.