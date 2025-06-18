Юлиан пообещал выступить на свадьбе Соседова бесплатно

Поводом стало заявление музыкального критика о чувствах к певице Азизе.

Заслуженный артист РФ Юлиан (полное имя Юлиан Васин. — Прим. ред.) готов бесплатно выступить на свадьбе музыкального критика Сергея Соседова. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. Поводом стала новость о симпатии Соседова к певице Азизе.

«Конечно, мне радостно осознавать, что Соседов кого-то любит. Я видел видео с его откровением по поводу Азизы: по лицу видно, не лукавит. Сережа на самом деле — неплохой человек: тонкий, ранимый. Но, я думаю, что он любит Азизу, прежде всего, как певицу. Она — яркая артистка, которая не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин», — рассмеялся исполнитель хита «Русский вальс» во время беседы.

Признание давнего знакомого удивило Юлиана. Однако певец сомневается, что чувства перерастут во что-то большее. Он считает, что шанс на реальную свадьбу невелик.

«Думаю, что до свадьбы дело не дойдет. Двум творческим людям очень непросто существовать на одной территории. Да и вообще, жениться в таком солидном возрасте, как мне кажется, неправильно: только народ смешить! Но, если дело у них дойдет до свадьбы, то я готов спеть на этом торжестве бесплатно в качестве подарка», — добавил Юлиан.

О симпатии Соседова к Азизе стало известно во время последнего сезона одного из шоу на федеральном канале. Критик не скрывал восторга, щедро раздавая певице комплименты после каждого выхода. А после финала, где Азизу лишили победы из-за конфликта с телеведущей Лерой Кудрявцевой, Соседов публично осудил итоги и заявил, что у певицы «украли» победу.

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