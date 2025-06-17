В Армении прошли обыски у президента компании «Ташир» Карапетяна

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 121 0

Силовики пришли к нему на фоне заявлений предпринимателя в защиту Армянской церкви.

В Армении прошли обыски у президента компании «Ташир» Карапетяна

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

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В отношении Самвела Карапетяна, возглавляющего группу компаний «Ташир», предпринимаются попытки задержать его из-за высказываний в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом 17 июня стало известно из сообщения издания Yerevan.Today.

«Сотрудники правоохранительных органов находятся рядом с домом Самвела Карапетяна в Ереване, они пытались проникнуть внутрь, но им это не удалось», — написали в Telegram-канале издания.

В особняке Карапетяна в Ереване идут обыски, в результате которых были задержаны несколько человек. Самвел Карапетян среди них не фигурирует.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов ведут наблюдение за домом Карапетяна с помощью беспилотных летательных аппаратов. Представители Министерства внутренних дел прибыли к жилищу Карапетяна вскоре после того, как он сделал заявление в поддержку Армянской апостольской церкви.

«Буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил — где бы ни был и что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо, преследуя какие-то цели, растерзал наши святыни», — говорится в заявлении Карапетяна.

В мае глава правительства Армении Никол Пашинян начал активно высказывать недовольство в адрес Армянской апостольской церкви. В частности, он обвинил католикоса Гарегина II, который является главой Армянской апостольской церкви, в нарушении обета безбрачия. Пашинян призвал Гарегина II оставить свой пост.

Высший духовный совет Армянской апостольской церкви отреагировал на эти высказывания. В заявлении совета говорится, что Пашинян начал «новую кампанию» против церкви, «преступая закон». При этом он использует «непристойные выражения», «оскорбления» и «обвинения», которые «недостойны государственного деятеля».

После этого Карапетян сказал, что «небольшая группа людей» выступила против ААЦ, забыв о «многовековой истории» государства и церкви. Он подчеркнул, что «всегда поддерживал Армянскую церковь и народ» и выразил готовность «лично участвовать» в разрешении ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией.

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