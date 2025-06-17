«Маски-шоу»: Самвел Карапетян прокомментировал обыски у себя дома

Предприниматель подчеркнул, что в Ереване перекрыли всю улицу, ведущую к его особняку.

МВД Армении хотело задержать главу компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, когда проводило обыски в его доме. Об этом RT сообщил сам предприниматель.

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — заявил Карапетян.

Также предприниматель подчеркнул, что в Ереване перекрыли всю улицу, ведущую к его дому.

В доме главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обыски. В результате были задержаны несколько человек. Самого предпринимателя среди них нет. Некоторые источники сообщают, что сотрудники МВД республики следят за особняком Карапетяна при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Обыски прошли сразу после того, как Самвел поддержал Армянскую апостольскую церковь. Он сделал заявление на фоне конфликта между главой правительства Армении Никола Пашиняна с церковью. Премьер-министр обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Пашинян призвал первоиерарха оставить свой пост.

В ответ на это Высший духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что политик начал «новую кампанию» против церкви, «преступая закон».

Предприниматель Самвел Карапетян выступил на стороне церкви, отметив, что «небольшая группа людей» забыла о «многовековой истории» истории государства и церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Армения не ставит перед собой цель разорвать отношения с Россией, однако стране все равно придется выбрать между Евразийским экономическим союзом или ЕС.