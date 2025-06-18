Названы победители конкурса Фонда президентских грантов

Сегодня стало известно, кто получит поддержку Фонда президентских грантов. Объявили победителей второго конкурса. В числе претендентов были почти 11 тысяч проектов, но только полторы тысячи организаций сумели набрать высший балл. За что их оценили так высоко — знает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Это не совсем обычная разминка перед беговой тренировкой. На экипировке — шрифт Брайля, который это подчеркивает. Каждому незрячему спортсмену помогают два волонтера. И в этот момент они с ним становятся одним целым.

Эта тренировка в рамках проекта «Марафон в темноте», который помогает незрячим и слабовидящим почувствовать свои силы и окунуться, как здесь говорят, в эйфорию бега.

«Нравится послевкусии после тренировок, даже в этом году пробежали Казанский марафон, все понравилось», — говорит Динар Гаянов, подопечный Благотворительного фонда поддержки и развития любительского спорта для людей с ограниченными возможностями «Спорт для жизни».

«Марафон в темноте» — один из проектов, который претендовал на президентский грант. И получит его… Почти пять миллионов рублей. Традиционно, проекты, связанные с социальной поддержкой, реабилитацией и адаптацией людей с ограниченными возможностями — самые популярные при подаче заявок на президентский грант.

«Благодаря тому, что президент в этом году выделил дополнительные средства на поддержку общественных инициатив, у нас количество поддержанных проектов по итогам этого года больше, чем в прошлом году. И сумма финансирования более чем на один миллиард 200 миллионов больше, чем в прошлом году», — отмечает Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов.

В этот раз на грант главы государства поступило почти 11 тысяч заявок. Темы проектов разнообразные — и здоровье, и образование, и культура. Победили больше полутора тысяч инициатив НКО. Среди них разделят четыре миллиарда 211 миллионов рублей. Поддержку получит и адаптивный хоккей Урала. В командах теперь ветераны СВО. Девять человек постоянно приходят на тренировки. Хотелось бы больше, но все упирается в финансы… И самое дорогое в этом удовольствии — даже не экипировка, а аренда ледовых площадок и выезд на соревнования. Поэтому и подали заявку на грант.

«Команда будет существовать и мы ее разделим на реабилитацию и на тех, кто пойдет в большой спорт. Ребята будут представлять Свердловскую область на самых крупных соревнованиях», — говорит Елена Колчина, директор Автономной социальной некоммерческой организации «Адаптивный хоккей Уральского региона».

ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области не отстают от других регионов в получении поддержки на социально-значимые проекты. В том числе, образовательные и просветительские. Так, в Луганске скоро стартуют курсы для будущих родителей.

«О здоровой беременности, о сознательном подходе к родительству, о естественных родах и об экологичном взращивании ребенка начиная с рождения. Эта программа про это. Про самое начало, где зарождается здоровье, интеллектуальное благополучие человека, психологическое…» — говорит Татьяна Сорока, директор Луганской региональной общественной организации «Институт развития ребенка и семьи „Семь-Я“».

Деньги в ближайшее время перечислят на счета некоммерческих организаций. Все те, кто получат их, по факту, не берутся за что-то новое, а развивают то, с чем работают уже давно. Это дело всей их жизни. А грант, как средство для расширения их возможностей.

В этом году, Фонд президентских грантов напрямую поддержал больше трех тысяч социально значимых проектов, на сумму 9,5 миллиардов рублей. 1 сентября стартует уже следующий прием заявок на конкурс.