Вплоть до тюрьмы: адвокат предостерег водителей, быстро проезжающих лужи

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 48 0

Адвокат Жорин: водителю, обрызгавшему пешехода водой, может грозить арест

Вплоть до тюрьмы: адвокат предостерег водителей, быстро проезжающих лужи

Фото: www.globallookpress.com/lya Moskovets

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Обрызганный грязью пешеход имеет право обратиться в суд для взыскания материального ущерба, морального вреда и судебных расходов.

Уголовная ответственность может наступить, если водитель окатил пешехода водой из лужи. Существует и ряд других, более мелких, наказаний. Об этом изданию Газета.ру рассказал адвокат Сергей Жорин.

«В российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей „окатывать“ пешехода из лужи, но это не значит, что пострадавшему нельзя защититься. Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье „Мелкое хулиганство“ (ст. 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток», — поделился специалист.

По словам Жорина, если при инциденте пострадало имущество, то водителю грозит штраф от 300 до 500 рублей. Однако все зависит от стоимости ущерба. Если же она превысит пять тысяч рублей, притом еще и нанесен вред будет умышленно, то водитель может лишиться свободы сроком до пяти лет.

Также эксперт отметил, что любой пострадавший имеет право обратиться в суд для взыскания материального ущерба, морального вреда и судебных расходов. Для этого необходимо собрать все необходимые доказательства: чеки, фотографии, госномера автомобиля, контакты свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что может произойти с автомобилистом, если тот не остановится по требованию инспектора ГАИ.

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