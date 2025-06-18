Президент форума БРИКС приехала на ПМЭФ

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Пурнима Ананд отметила, что принимаемые на форуме решения имеют судьбоносное значение для стран-участниц объединения.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Еще один зарубежный гость ПМЭФ — президент международного форума БРИКС. Пурнима Ананд отметила, что решения, которые каждый год принимают в Петербурге, имеют судьбоносное значение для стран-участниц. Среди ключевых тем этого года традиционно торговля и культурный обмен.

«Это огромная площадка, где страны обсуждают то, как они могут менять свою экономику, как могут сотрудничать в сфере энергетики, торговать нефтью и газом. Россия понимает важность малого и среднего бизнеса, многие страны приходят на форум, потому что исследуют новые рынки как раз со странами БРИКС», — сказала президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

Перед странами объединения сейчас стоит множество вызовов: от цифровизации до борьбы с изменением климата. Важнейшие темы обсудят на дискуссионных площадках. Кроме того, представители зарубежных стран проанализируют работу Нового банка развития БРИКС.

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