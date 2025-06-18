Макрон опубликовал ролик под русскую песню о капибарах
В кадр попал и Владимир Зеленский.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке беспрецедентных санкций в отношении России.
В последние дни французский лидер изо всех сил пытается позиционировать себя лидером западного мира. На тщетность попыток указал недавно глава Белого дома Дональд Трамп. Сегодня Макрон дал новый повод.
Теперь пользователи сети обсуждают новый нелепый ролик, который выложил президент. На нем лидеры семи стран и глава киевского режима выходят на сцену для фотосессии. Под российский трек про капибару.
80%
Нашли ошибку?