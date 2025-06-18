Лучших столичных медсестер отправят на стажировку в Китай

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Троим победителям конкурса вручили ключи от автомобиля.

Лучших столичных медсестер отправят на стажировку в Китай

Фото: департамент здравоохранения Москвы

В Гостином дворе состоялось награждение призеров и победителей конкурса «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра». Ключи от автомобилей «Москвич» трем финалистам вручила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лучший результат по итогам испытаний показала Алена Соколова из больницы имени Буянова. Второе место заняла Юлия Нагайцева, медицинская сестра врача общей практики поликлиники № 66, третье — Эльвира Ульданова, участковая медицинская сестра из детской поликлиники № 38.

Всего в финал вышли 24 специалиста, все они поедут на стажировку в Китай. «В этом году конкурс был очень непростым. Увеличилось как количество участников, так и число испытаний. Вам пришлось пройти собеседования, тестирования, демонстрировать свои навыки. Все сегодняшние финалисты — это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов», — отметила Ракова.

В первом этапе конкурса приняли участие более 700 медицинских сестер и братьев. По итогам тестирования на знание теории отбор прошли 80 человек. Затем конкурсанты показали профессиональные навыки. Для выхода в финал участники решали ситуационные задачи, демонстрируя правильный порядок действий при оказании помощи в заданных условиях (например, в случае нарушения дыхания из-за попадания инородного тела в дыхательные пути или при подготовке пациента к электрокардиограмме).

Финалисты приняли участие в интерактивной игре. Нужно было правильно ответить на вопросы о сестринской деятельности, об истории медицины и различных ее направлениях.

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра» организован при поддержке кадрового центра столичного департамента здравоохранения. В этом году он стал крупнейшим за 28 лет проведения.

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