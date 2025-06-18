Владимир Путин напомнил о важности роста российской экономики

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Структурные изменения российской экономики обсудят на ПМЭФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Демьянчук; 5-tv.ru

Президент также заявил о важности укрепления суверенитета России в промышленности

О повышении качества жизни людей говорил сегодня Владимир Путин. Президент провел совещание по экономической политике. Обсуждали рост российской экономики и ее структурные изменения. Эти же темы будут подниматься на пленарном заседании форума в пятницу.

«Напомню, что, опираясь на возможности реального сектора, отраслей экономики и отечественных компаний, мы выстраиваем работу по достижению национальных целей развития страны, объединяем усилия и федеральных органов власти, и региональных, местных наших коллег с мест, деловых и научных кругов, общественности. В числе национальных целей — укрепление суверенитета России в промышленности, в финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных, логистических связей как между субъектами федерации, так и с зарубежными партнерами. И конечно, наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей», — напомнил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул: для решения этих задач нужно улучшать облик городов и поселков, развивать образование, решать экологические задачи. И для максимально эффективной работы нужно отслеживать тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы и обстановку на мировых рынках.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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