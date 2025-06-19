Особое внимание уделяется взаимодействию между командирами отделений и взводов.

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» проходят дополнительную подготовку на тыловых полигонах, в частности отрабатывая тактику прорыва укреппозиций ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие отрабатывают штурм с применением багги и мотоциклов. Эта тактика уже доказала эффективность в условиях реального боя.

Также особое внимание уделяется взаимодействию между командирами отделений и взводов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.