Путин: Москва открыта к диалогу с ФРГ, но ждет инициативу с немецкой стороны

Эфирная новость 43 0

Президент РФ напомнил, что немецкая сторона сама прервала связь между РФ и ФРГ

Фото, видео: Matthias Balk/ТАСС; 5-tv.ru

Относительно поставок ракет «Таурус» Украине президент заявил, что это еще больше испортит отношения Москвы и Берлина.

Заявления Владимира Путина разлетелись по всем мировым СМИ. И если американские издания в основном собрали цитаты по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, европейские сосредоточены на отношениях с Германией.

На встрече немецкий журналист поинтересовался о возможности контактов между президентом России и канцлером ФРГ. Путин подчеркнул, что Москва открыта к диалогу, но поскольку связь прервана немецкой стороной, ей и проявлять инициативу. Относительно поставок ракет «Таурус» Украине президент заявил, что это еще больше испортит отношения Москвы и Берлина, при этом никак не повлияет на ход боевых действий.

«Невозможно применять «Таурусы» без космической разведки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять «Таурусы» без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять «Таурусами». Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией?» — сказал президент России Владимир Путин.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира
1:06
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025