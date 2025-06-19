Путин: Москва открыта к диалогу с ФРГ, но ждет инициативу с немецкой стороны

Относительно поставок ракет «Таурус» Украине президент заявил, что это еще больше испортит отношения Москвы и Берлина.

Заявления Владимира Путина разлетелись по всем мировым СМИ. И если американские издания в основном собрали цитаты по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, европейские сосредоточены на отношениях с Германией.

На встрече немецкий журналист поинтересовался о возможности контактов между президентом России и канцлером ФРГ. Путин подчеркнул, что Москва открыта к диалогу, но поскольку связь прервана немецкой стороной, ей и проявлять инициативу. Относительно поставок ракет «Таурус» Украине президент заявил, что это еще больше испортит отношения Москвы и Берлина, при этом никак не повлияет на ход боевых действий.

«Невозможно применять «Таурусы» без космической разведки. Это могут сделать только западные страны. Невозможно применять «Таурусы» без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять «Таурусами». Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией?» — сказал президент России Владимир Путин.