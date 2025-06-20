Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира

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Это крупнейшая за всю историю подобных махинаций утечка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Проблема цифровой безопасности в последнее время особенно актуальна, поскольку хакерских атак становится с каждым днем все больше. И вот как раз сегодня стало известно о крупнейшей за всю историю утечки данных.

В открытом доступе оказались пароли от 16 миллиардов аккаунтов по всему миру. Страницы в социальных сетях, ID телефонов, доступы к электронной почте. Настоящий клад для любого мошенника или афериста.

Причем среди слитых аккаунтов и паролей, очень много тех, что принадлежат российским пользователям.

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Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира

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