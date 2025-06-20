Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира

Проблема цифровой безопасности в последнее время особенно актуальна, поскольку хакерских атак становится с каждым днем все больше. И вот как раз сегодня стало известно о крупнейшей за всю историю утечки данных.

В открытом доступе оказались пароли от 16 миллиардов аккаунтов по всему миру. Страницы в социальных сетях, ID телефонов, доступы к электронной почте. Настоящий клад для любого мошенника или афериста.

Причем среди слитых аккаунтов и паролей, очень много тех, что принадлежат российским пользователям.