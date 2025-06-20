Опубликовано видео, как расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил миномет ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Найти цель расчету орудия помогли разведывательные БПЛА.
Расчет САУ «Гиацинт-С» ударил по позициям ВСУ и уничтожил миномет на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Найти цель артиллеристам помогли разведывательные БПЛА. Координаты оперативно были переданы расчету «Гиацинта». Миномет был поражен серией выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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