Су-25 работают на малых высотах. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 50 0

Опубликовано видео боевой работы Су-25

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Боевые самолеты ударили по бронетехнике неприятеля.

Экипажи самолетов Су-25 группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись с малых высот. Уничтожена также и живая сила ВСУ.

Самолеты, после выполнения задачи, вернулись к точке старта, чтобы пройти необходимые инженерно-технические процедуры перед повторным боевым вылетом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
20 июн
Удары артиллерии накрыли позиции ВСУ — уничтожен миномет. Лучшее видео из зоны СВО
20 июн
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
19 июн
Икона, шаман и пророческий сон: невероятные истории выживания бойцов РФ на СВО
19 июн
Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Штурмовики отрабатывают тактику прорыва укрепленных позиций ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Чтобы поставить точку: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
18 июн
«Это ответственность»: Бетин о подготовке военных по программе «Время героев»
18 июн
Помеха для дронов: ВС РФ начали защищать танки с помощью «дредов»
18 июн
Как работают связисты артиллерийских бригад. Лучшее видео из зоны СВО
18 июн
Российские СУ-25 ударили по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные
11:48
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
11:40
Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
11:37
По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку
11:22
«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу
11:11
Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Сейчас читают

Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025