Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
Генпрокуратура проверит иностранные компании, которые решат вернуться в Россию
Фото, видео: ТАСС/Софийчук Евгений; 5-tv,ru
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Также компании проверят на предмет финансирования ВСУ.
Одобрение Генпрокуратуры, а также МВД и ФСБ потребуется зарубежным брендам, которые решат вернуться в Россию.
Как выяснили «Известия», тщательные проверки ждут компании, покинувшие нашу страну не выполнив свои обязательства. А также тех, кто заключил соглашения, которые позволяют обратно выкупить акции не на рыночных условиях.
Кроме того, проверят зарубежные бренды на предмет финансирования ВСУ. В таком случае, обратный путь им точно будет закрыт.
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