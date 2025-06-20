Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем

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Генпрокуратура проверит иностранные компании, которые решат вернуться в Россию

Фото, видео: ТАСС/Софийчук Евгений; 5-tv,ru

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Также компании проверят на предмет финансирования ВСУ.

Одобрение Генпрокуратуры, а также МВД и ФСБ потребуется зарубежным брендам, которые решат вернуться в Россию.

Как выяснили «Известия», тщательные проверки ждут компании, покинувшие нашу страну не выполнив свои обязательства. А также тех, кто заключил соглашения, которые позволяют обратно выкупить акции не на рыночных условиях.

Кроме того, проверят зарубежные бренды на предмет финансирования ВСУ. В таком случае, обратный путь им точно будет закрыт.

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