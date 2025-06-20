Сборная РФ по дзюдо поставила национальный рекорд на ЧМ в Будапеште

Наши спортсмены взяли пять медалей, из них три — золотые.

Выдающееся достижение. Сборная России установила национальный рекорд на чемпионате мира по дзюдо.

Соревнования прошли в Будапеште. Наши спортсмены завоевали пять наград — три золотые и две бронзовые медали в личном первенстве. Чемпионат завершится сегодня командным турниром.

По решению международной федерации дзюдо, российские спортсмены выступают в статусе нейтральных атлетов.