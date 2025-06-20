Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Россия вернула еще одну группу солдат из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале пишет Министерство обороны России.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Взамен российская сторона передала группу военных ВСУ. Обмен произошел в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня. В настоящее время бойцы РФ находятся на территории Республики Беларусь. Там им уже оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В сообщении ведомства также сказано, что в ближайшее время все солдаты вернутся домой — в Россию. Наши бойцы пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках соглашения, которое заключили Россия и Украина, страны обменялись телами погибших солдат. Минобороны передало киевскому режиму свыше шести тысяч ликвидированных националистов. Взамен Россия получила несколько десятков солдат. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова продолжить этот обмен.