Ракету «Ангара-А5» запустили с космодрома Плесецк

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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С космодрома Плесецк была запущена ракета «Ангара-А5». Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.

«С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», — говорится в сообщении.

Известно, что на борту находились космические аппараты. Этот запуск стал десятым для ракет семейства «Ангара». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета Starship взорвалась перед запуском. По-настоящему жарко этой ночью было в Техасе. Там во время подготовки к запуску взорвалась очередная надежда Илона Маска на полет к Марсу. Starship S36 готовили к десятому летному испытанию. Детонация произошла через полчаса после начала заправки ракеты. То есть опять проблемы в топливной системе. Именно из-за таких поломок провалились уже шесть из десяти испытаний.

В мае девятый испытательный запуск ракеты также закончился неудачей. Трансляция события велась на странице корпорации в соцсети. Старт аппарата пришелся на 19:36 по местному времени или в 02:36 28 мая по Москве. Ракета поднялась с космодрома Starbase в штате Техас. На время испытаний был запланирован ряд экспериментов для увеличения производительности корабля Starship.

Однако при возвращении на Землю космический корабль не смог сохранить целостность и сгорел в атмосфере. Причиной этого стало то, что он потерял ориентацию. Стоит отметить, что два предыдущих запуска, которые состоялись в марте и январе, также привели к потере летательного аппарата.

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