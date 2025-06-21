МВД: сообщения об утечке 16 млрд паролей недействительны

В МДВ опровергли поступившую ранее информацию о глобальной утечке паролей, которая якобы затронула весь мир. Об этом заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем Telegram-канале.

Прежде сообщалось, что в открытом доступе оказались пароли от 16 миллиардов аккаунтов по всему миру. Страницы в социальных сетях, ID телефонов, доступы к электронной почте. Впрочем, данные, действительно, были украдены, но только этот отчет касается многолетнего периода.

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами. Это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища», — пояснили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США неизвестный выдавал себя за главу аппарата Белого дома — поиск хакеров последовали за взломом телефона одной из сотрудниц администрации президента. Представители Федерального бюро расследований и Белого дома проводят расследование.