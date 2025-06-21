МВД: сообщения об утечке 16 млрд паролей недействительны

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

В ведомстве опровергли скандальную новость.

МВД: сообщения об утечке 16 млрд паролей недействительны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МДВ опровергли поступившую ранее информацию о глобальной утечке паролей, которая якобы затронула весь мир. Об этом заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем Telegram-канале.

Прежде сообщалось, что в открытом доступе оказались пароли от 16 миллиардов аккаунтов по всему миру. Страницы в социальных сетях, ID телефонов, доступы к электронной почте. Впрочем, данные, действительно, были украдены, но только этот отчет касается многолетнего периода.

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами. Это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища», — пояснили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США неизвестный выдавал себя за главу аппарата Белого дома — поиск хакеров последовали за взломом телефона одной из сотрудниц администрации президента. Представители Федерального бюро расследований и Белого дома проводят расследование.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
ЦАХАЛ: Война с Ираном может приобрести затяжной характер
6:17
«Я интроверт»: Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака
5:36
В Берлине осквернили граффити с братским поцелуем Брежнева и Хонеккера
5:18
В ЦАХАЛ заявили о новой волне ударов по Ирану
4:59
«Сил больше нет»: жена рэпера Natan признала ошибку прошлого

Сейчас читают

Никарагуа работает над альтернативой Панамскому каналу
В Москве эвакуируют жильцов многоквартирного дома
«Код на всю земную жизнь»: Катя Лель про отношение к татуировкам
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025