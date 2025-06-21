Здравствуйте, не ждали? Джо Байден работает над тайным проектом в Вашингтоне

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Джо Байден работает над тайным проектом в Вашингтоне

СМИ узнали о работе Байдена над неизвестным проектом в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/MANDEL NGAN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице по делам бывший президент США теперь бывает каждый день.

Экс-президент США Джо Байден работает над неким секретным проектом в Вашингтоне, по крайней мере политик посещает временный офис в столице ежедневно. Об этом стало известно газете The New York Post.

«Об этом говорят несколько бывших сотрудников Белого дома, которые работали с Байденом. Существует интрига касательно того, чем конкретно занимается (бывший президент США. — Прим. ред.) в своем временном офисе», — сообщил неназванный источник журналистов.

Инсайдер уточняет: политик проводит встречи, а также участвует в телефонных переговорах с конгрессменами и высокопоставленными членами Демократической партии.

Впрочем, возможно ничего серьезного «секретный проект» не подразумевает. Есть мнение, что речь идет всего лишь о написании биографической книги или открытия библиотеки.

Вероятно, собственную книгу Байден мог бы опубликовать, ведь творения других авторов, посвященные его президентству, ему категорично не нравятся — так было с недавно вышедшим изданием. Об этом писал 5-tv.ru. В новой книге сомнению поддается умственное состояние бывшего главы Белого дома. Байден заявил, что мог бы «избить» таких авторов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
ЦАХАЛ: Война с Ираном может приобрести затяжной характер
6:17
«Я интроверт»: Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака
5:36
В Берлине осквернили граффити с братским поцелуем Брежнева и Хонеккера
5:18
В ЦАХАЛ заявили о новой волне ударов по Ирану
4:59
«Сил больше нет»: жена рэпера Natan признала ошибку прошлого

Сейчас читают

Никарагуа работает над альтернативой Панамскому каналу
В Москве эвакуируют жильцов многоквартирного дома
«Код на всю земную жизнь»: Катя Лель про отношение к татуировкам
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025