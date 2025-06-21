Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Опубликовано видео, как Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В ход пошли авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Юг» нанес удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипаж применил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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