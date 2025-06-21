Российские войска освободили Запорожье в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 94 0

Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье», — сообщили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ФПЦ и «Движением первых»
14:40
«Звезда огромнейшей величины»: актер Андрей Анкудинов о Валентине Талызиной
14:24
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
13:54
Беланов: инновационные разработки полезны медицине, государству и бизнесу
13:45
«Невероятно печальная новость»: режиссер Житинкин о смерти Талызиной
13:28
Щербаков о состоянии Талызиной незадолго до смерти: «Не очень хорошо выглядела»

Сейчас читают

Щербаков о состоянии Талызиной незадолго до смерти: «Не очень хорошо выглядела»
Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025