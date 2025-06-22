Названы дата и место похорон Валентины Талызиной

Коллеги актрисы выразили соболезнования ее родным и близким.

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом написал ТАСС, сославшись на слова близкого друга актрисы, медиаменеджера, издателя и продюсера Владека Дармана.

По его словам, церемония прощания с артисткой запланирована на 24 июня. Она пройдет в Театре Моссовета. Об этом также стало известно из опубликованного в Telegram-канале сообщения пресс-службы столичного драмтеатра. В источнике уточнили, что проститься с Талызиной можно будет в 11:00.

В своем послании коллектив Театра Моссовета выразил искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны.

«Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — отметили коллеги знаменитости.

Актриса Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Артистка за годы своей карьеры приняла участие в 139 кинокартинах. Среди ее наиболее известных работ следующие фильмы: «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Женитьба».

Ранее 5-tv.ru писал о драмах в личной жизни Валентины Талызиной.