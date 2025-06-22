Резкий запах топлива: в Якутии произошла утечка нефтепродуктов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

На реке Вилюй произошла утечка нефтепродуктов

В Якутии произошла утечка нефтепродуктов

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Ширина нефтяного пятна достигает 15 метров.

В Якутии на реке Вилюй произошла утечка нефтепродуктов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Валерий Николаев.

В посте депутата говорится, что «авария» случилась в ночь на 22 июня в Верхневилюйском улусе (район в центральной части Якутии. –Прим.ред.). Тревогу забили местные жители, когда почувствовали резкий запах дизельного топлива. Они обратились в соответствующие службы.

«После поступления сообщения о разливе нефтепродуктов <…> состоялось экстренное совещание состава КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — Ред.) в администрации района», — написал глава региона.

После обращения горожан представители Росприроднадзора, МЧС и местных служб немедленно выехали на место разлива нефтепродуктов и провели необходимые проверки.

По данным пресс-службы регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в операции задействовано два спасателя, два представителя местной администрации и одно плавсредство.

Согласно оценке экспертов, ширина масляного пятна составляет от трех до 15 метров. Источник утечки установить пока не удалось. Специалисты продолжают осматривать территорию, а также выясняют причины происшествия.

Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение сотрудники экстренных служб уже приостановили откачку воды из реки.

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