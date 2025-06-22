Все сама? Ксения Бородина показала свое обручальное кольцо

Некоторые подписчики сомневаются, что подобное украшение мог подарить Николай Сердюков.

Телеведущая Ксения Бородина 3 июня официально вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе, после чего молодожены отметили событие ужином в ресторане. По словам Ксении, основное свадебное торжество будет проведено в другой день, чтобы не совмещать сразу два важных события. Пока идет подготовка к празднику, телеведущая делится с подписчиками кадрами регистрации брака.

В одном из последних видео Бородина продемонстрировала эффектное обручальное кольцо с бриллиантами, снятое в необычном формате — сначала она предстала в банном халате и с полотенцем на голове, а затем показала себя уже в образе невесты.

Поклонники высоко оценили украшение, однако часть пользователей выразила сомнения в том, что кольцо могло быть приобретено за счет Сердюкова, учитывая его финансовое положение. В отличие от предыдущих случаев, Ксения не стала комментировать эти заявления.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бородина устроила роскошный праздник Сердюкову в честь дня рождения. Она организовала вечеринку в одном из лучших московских ресторанов.