Неравный «брак»: во Франции британец пытался жениться на девятилетней девочке

«Торжество» должно было состояться в парижском Диснейленде.

В парижском Диснейленде полиция арестовала 22-летнего британца после того, как он пытался жениться на девятилетней девочке. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Daily Mail.

В минувшую субботу на рассвете в Диснейленде должна была состояться свадьба. Когда появилась «невеста» — девятилетняя девочка с 41-летней мамой в окружении 100 гостей, работники парка вызвали полицию. Ведь «женихом» оказался 22-летний британец. Позже все отметили быстроту и четкость работы сотрудников Диснейленда.

«Четыре человека были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия и, как предполагается, является британцем в возрасте 22 лет; мать ребенка, 41-летняя украинка; и двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 года», — заявили в прокуратуре города Мо.

Позже прокуратура объяснила, что свадьба была ненастоящей. «Жених» заявил, что он является директором продюсерской компании и они просто снимают видео. Гости же были просто статистами. Хотя один из посетителей мероприятия признался, что должен был попасть именно на свадьбу и никто не ожидал, что невестой окажется девятилетняя девочка. Также было отмечено, что девочка не подвергалась насилию. Несмотря на это, уголовное дело все же возбудили.

Парижский Диснейленд проводит разные мероприятия вне рабочего времени. В принципе, любой желающий может сыграть свадьбу на фоне замка из полюбившихся еще с детства мультфильмов.

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