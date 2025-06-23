В России могут запретить смену IMEI-кодов мобильных устройств

Новую меру борьбы против киберпреступности разрабатывают в России. Как выяснили «Известия», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает ввести запрет на смену IMEI — это уникальный номер, который есть у каждого мобильного устройства. Фактически, это паспорт вашего гаджета.

С его помощью можно, например, заблокировать телефон в случае кражи. А банки понимают, что в их приложение заходит клиент, а не мошенник. Вот только аферисты уже давно научились изменять код IMEI, чтобы безнаказанно совершать спам-звонки.

Минцифры предлагает вносить данные каждого телефона в единый реестр. И в случае подозрительной активности блокировать устройство. А владельца привлекать к ответственности. Подобная практика уже существует в Великобритании.