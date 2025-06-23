За ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

ВСУ пытались атаковать Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.

За ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь были уничтожены 23 украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, украинские националисты пытались атаковать российские регионы ночью — с 22:00 22 июня до 7:00 23 июня (по московскому времени. — Прим. ред.). В Минобороны заявили, что за этот промежуток времени были сбиты 23 вражеских дрона, большая часть из которых — 16 БПЛА — летели в сторону Ростовской области.

Также в сообщении ведомства сказано, что средства противовоздушной обороны России уничтожили два беспилотника над Астраханской областью и еще один дрон — в Волгоградской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области после атак ВСУ начался пожар на промышленном предприятии. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь на своей странице в социальной сети рассказал, что пострадавших в результате этого происшествия нет. На место оперативно выдвинулись сотрудники МЧС.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Каждый третий россиянин не хочет работать летом
9:50
«В реанимации»: хирург рассказал о состоянии директора парка «Тайган» Зубкова
9:21
В России появятся единые школьные учебники
9:05
В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники
8:53
Упал — сломал ребро: какие велотравмы появляются от плохой экипировки
8:49
Больше пяти тысяч человек в Нидерландах вышли на протест против политики НАТО

Сейчас читают

FPV-дроны уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025