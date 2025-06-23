За ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь были уничтожены 23 украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, украинские националисты пытались атаковать российские регионы ночью — с 22:00 22 июня до 7:00 23 июня (по московскому времени. — Прим. ред.). В Минобороны заявили, что за этот промежуток времени были сбиты 23 вражеских дрона, большая часть из которых — 16 БПЛА — летели в сторону Ростовской области.

Также в сообщении ведомства сказано, что средства противовоздушной обороны России уничтожили два беспилотника над Астраханской областью и еще один дрон — в Волгоградской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области после атак ВСУ начался пожар на промышленном предприятии. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь на своей странице в социальной сети рассказал, что пострадавших в результате этого происшествия нет. На место оперативно выдвинулись сотрудники МЧС.