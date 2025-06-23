Совершать спам-звонки в России может стать сложнее

Минцифры предлагает запретить менять уникальный номер гаджетов.

Новую меру борьбы против киберпреступности разрабатывают в России. Как выяснили «Известия», Минцифры предлагает ввести запрет на смену IMEI — это уникальный номер, который есть у каждого мобильного устройства.

Фактически, это паспорт вашего гаджета. С его помощью, можно, например, заблокировать телефон в случае кражи. А банки понимают, что в их приложение заходит клиент, а не мошенник. Вот только аферисты уже давно научились изменять код IMEI, чтобы безнаказанно совершать спам-звонки.

Минцифры предлагает вносить данные каждого телефона в единый реестр. И в случае подозрительной активности блокировать устройство.